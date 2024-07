DISMORFIA FINANCEIRA

Mulheres pretas e pardas enfrentam mais dificuldade para adquirir o que desejam

Pesquisa do will bank enfatiza disparidade financeira diante de gênero e raça

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 10:55

Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Com o propósito de combater a discriminação e a desigualdade de gênero, o “Julho das Pretas”, movimento político-social antirracista, alerta a população sobre os impactos do racismo estrutural na vida das mulheres pretas, desde os aspectos sociais até os econômicos.

Segundo levantamento do IBGE, há uma diferença de 38,4% entre o salário da parcela feminina negra da sociedade em relação às mulheres não negras, que reforça o cenário de disparidade econômica. Quando comparado com a renda masculina branca, a diferença se agrava, alcançando mais de 50%.

O conceito de dismorfia financeira respalda o sentimento ocasionado por tal diferença socioeconômica, refletindo uma visão distorcida da realidade financeira da própria pessoa. Com isso, é comum os afetados gastarem mais do que podem ou não se sentirem pertencentes a novos espaços conforme ascendem socialmente.

De acordo com um levantamento sobre o tema, realizado pelo will bank em 2023, é possível identificar uma dificuldade maior para elas comprarem aquilo que desejam. O estudo aponta que mulheres negras da classe DE relataram demorar mais tempo para comprar o que desejam do que conhecidos (67,1%). Além disso, 74,3% das entrevistadas afirmaram sentir com grande frequência que outras pessoas ganham, de maneira mais fácil, coisas que para elas demandam esforço maior para serem conquistadas.

Mesmo diante do debate sobre a temática, as mulheres negras continuam ocupando espaços desprivilegiados dentro da sociedade, a maioria vivendo em condições de pobreza e marginalização. Mila Gaudencio, economista, educadora financeira e consultora do will bank, aponta que a ascensão libertária para o cenário desse grupo passa por diversos recursos políticos, mas o poder aquisitivo se tornou uma das principais ferramentas de autonomia e empoderamento dessas mulheres.

“Para reduzir a dismorfia financeira no Brasil é necessário incluir no sistema financeiro os perfis mais vulneráveis”, disse Mila. O mesmo estudo ainda pontua que só 9,1% das entrevistadas declararam já ter pedido um empréstimo para um banco através de um gerente ou atendente – número que é de 24,1% para a fatia mais privilegiada, homens brancos da classe AB.

Do ponto de vista histórico, após a abolição da escravidão, as políticas públicas não foram eficazes em integrar a população negra na sociedade de maneira justa e equitativa, deixando grandes resquícios na atualidade. “O mês de Julho é marcado, tanto pelo Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, quanto pelo Dia Nacional de Tereza Benguela, que juntos formam um forte simbolismo acerca da luta pela independência e igualdade da negritude feminina”, aponta a consultora.

Manter vivo o legado de figuras negras representativas do passado é uma forma de impulsionar a discussão das temáticas raciais. A relevância de Tereza Benguela para a comunidade negra é exemplo disso. Mesmo tendo lutado pela independência da mulher negra e conduzido as atividades econômicas e políticas dos Quilombos no século XVIII, ainda permanece sendo uma referência nos atuais debates.

Mila acredita que, para compreender as desigualdades atuais e se tornar um ator de mudança, é preciso relembrar a história da negritude feminina brasileira. “No Julho das Pretas, Tereza Benguela, ao lado de outras importantes figuras, traz a lembrança de que a mulher negra tem em sua ancestralidade a liderança, a estratégia e a habilidade para lidar com dinheiro”, afirma.

Sobre o will bank