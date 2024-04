SÃO PAULO

Namorada de motorista de Porsche presta depoimento à polícia

Fernando Sastre foi indiciado por homicídio com dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 10:35

Imagem do acidente Crédito: Reprodução

A namorada do motorista do Porsche, indiciado por homicídio, prestou depoimento à polícia de Saão Paulo, na terça-feira (9). Ele foi ouvida por quase duas horas com o objetivo de saber se Fernando Sastre ingeriu bebida alcoólica em uma casa de pôquer, antes de causar o acidente.

O empresário bateu o carro em alta velocidade em um veículo conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52 anos, que morreu no acidente.

O delegado questionou ainda o motivo da namorada ter discutido com Fernando após eles saírem da casa de pôquer. Uma amiga dela disse à polícia que Fernando estava alterado e não quis que ninguém assumisse o volante.