'Não falsifica, por favor', pede filha a investigado por fraude em cartões de vacina

Publicado em 19 de março de 2024 às 17:03

Mensagens obtidas pela PF mostram filha de secretário de Duque de Caxias pedindo que pai não forje seus registros de vacina Crédito: PF/Reprodução

O relatório da Polícia Federal (PF) sobre o esquema de inserção de dados falsos em cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), familiares e aliados registra um diálogo entre João Carlos de Sousa Brecha, ex-secretário de governo de Duque de Caxias (RJ), e sua filha, que pedia para o pai não falsificar informações do cartão de vacinação dela. As informações são do g1.

Segundo a PF, Sousa Brecha era responsável pela execução da inclusão de dados fraudulentos em cartões de vacinação. A conversa foi descoberta por investigadores em 19 de outubro de 2022.

"Papai, eu vou tomar a vacina do Covid segunda dose segunda, não falsifica, por favor", solicitou a filha a João Carlos Brecha. O então secretário de Duque de Caxias respondeu: "Tá bom, meu amor. Você é muito corajosa".

A conversa consta do relatório da PF divulgado nesta terça-feira (19), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do material.

Para a Polícia Federal, as conversas entre João Carlos Brecha e a filha são mais um elemento que comprovaria que o ex-secretário de Duque de Caxias era responsável pela execução da inserção de dados fraudulentos de vacinação de diversas pessoas investigadas.

Investigados

Os investigadores apontam João Carlos Brecha como operador de inserções falsas em cartões de Mauro Cid, então ajudante de ordens do governo Bolsonaro, das filhas do tenente-coronel e também do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira (18) João Carlos Brecha, Mauro Cid, Jair Bolsonaro e outras 14 pessoas pelo esquema. O indiciamento não significa que os citados são culpados e serão punidos, mas, sim, que a polícia encontrou elementos que apontam responsáveis pelo crime.

Com o indiciamento, a investigação da PF será encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se apresenta, ou não, denúncia contra os envolvidos.

O que dizem os citados

A defesa de João Carlos Brecha disse que não vai se manifestar sobre o indiciamento porque afirma que não teve acesso ao relatório da PF. O advogado informou também que vai pedir acesso integral aos autos e à delação de Mauro Cid.