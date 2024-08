ECONOMIA

'Não vamos mudar arcabouço e muito menos mudar a meta do ano que vem', diz Tebet

Ministra do Planejamento lembrou que há instrumentos da lei para possibilitar ajustes ao longo do ano

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, descartou neste sábado, 31, qualquer mudança no regramento do arcabouço fiscal ou na meta de resultado primário do País. Ela lembrou que há instrumentos da lei, como bloqueios de recursos, para possibilitar ajustes ao longo do ano e permitir o cumprimento da meta.