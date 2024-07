DROGAS K

Nitazeno: novo opioide é encontrado em drogas sintéticas vendidas em SP

Pesquisadores da USP e Unicamp identificaram a presença de nitazeno em drogas sintéticas, as chamadas drogas K, que estão sendo comercializadas em São Paulo. A substância é a mais forte do que o fentanil e com alto risco de overdose, já está no Brasil e é motivo de preocupação nos EUA e na Europa.