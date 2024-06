R$ 2809,16

Nordeste tem menor média salarial do Brasil, diz IBGE

A média nacional foi de R$ 3542,19

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 13:53

Imagem representativa Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a região Nordeste é a com a média salarial mais baixa do país. Segundo o levantamento, a remuneração média foi de R$ 2809,16 por mês. A média nacional foi de R$ 3542,19.

O Norte, com R$ 3274,07, e o Sul, com R$ 3382,09, também ficaram abaixo da média. A região com maior salário médio foi o Centro-Oeste, com R$ 3941,54. O Sudeste registrou R$ 3841,47.

A pesquisa se baseou no Cadastro Central de Empresas (Cempre), que concentra dados de empresas e empregados. Apesar do menor salário médio, o Nordeste é a terceira região com o maior número de empresas ativas, com mais de 1,6 milhão.