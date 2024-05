Operação de voos em Canoas irá dobrar a partir do dia 10 de junho

A operação de voos na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, vai dobrar a partir do dia 10 de junho, informou o Ministério de Portos e Aeroportos. A expectativa é de que o número suba dos atuais 35 pousos e decolagens semanais para 70. A base tem funcionado como uma alternativa em meio ao fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) após os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul.