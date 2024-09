NOVO CASO

Outra vez: Felipe Prior é réu em novo caso de estupro após MP aceitar denúncia

O ex-BBB Felipe Prior é réu de novo em mais um processo com a mesma temática: estupro. Dessa vez, a Justiça de São Paulo aceitou uma nova denúncia do Ministério Público contra ele, que ocorreu em fevereiro de 2015.

O MP apresentou as alegações finais sobre o processo e, até o fechamento da reportagem feita pelo g1, a defesa do ex-BBB não se manifestou.

"No dia dos fatos, o acusado passou a beijar e a passar as mãos pelo corpo da vítima quando estavam na piscina, na presença de outras pessoas, o que deixou a ofendida constrangida, de modo que saíram dali e foram para uma barraca", narra o Ministério Público.

⚠️ ALERTA: Abaixo, confira o trecho do relatório do MP:

"Na barraca onde a vítima dormia, sendo que a vítima estava de biquíni e o acusado de sunga, este foi rapidamente tirando sua roupa e forçou a cabeça da ofendida contra seu pênis para que ela fizesse sexo oral, sendo que o pênis do acusado chegou a tocar na boca da vítima. A vítima imediatamente falou que não queria e empurrou o acusado. Contudo, aproveitando-se de sua força física, de seu peso e de seu tamanho, o acusado deitou a vítima e deitou-se sobre ela, colocando apressadamente uma camisinha no seu pênis. A ofendida disse não, que não iria transar com o acusado, sendo que ele não a ouvia e usou a força do peso do corpo dele, a configurar a violência, mantendo a ofendida imobilizada, para penetrar seu pênis na vagina da vítima, que sentiu dor, diante da total ausência de lubrificação", diz o relatório da instituição.