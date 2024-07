POLÊMICA ALIMENTAR

Pães de forma podem alterar bafômetro por alto teor alcoólico; entenda

Alto teor alcoólico em pão de forma? Sim, pode acontecer, segundo um estudo feito pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, do grupo Euroconsumers, e divulgado nesta quarta-feira (10).

Visconti, Bauduco, Wickbold 5 zero, Wickbold sem glúnten, Wickbold leve, Panco, Wickbold, Seven Boys, Plusvita e Pulmann estão na lista das marcas analisadas. Segundo a Folha de S. Paulo, a Visconti tinha um teor de 3,37%, enquanto a da Bauducco 1,17%.

A Proteste dividiu a análise em duas partes, a primeira com quatro lotes da Bauducco, um da Panco, um da Plusvita e um da Pullman, um da Seven Boys, três da Visconti e um de cada Wickbold citado acima.

Na segunda parte, apenas a Bauducco, Visconti e Plusvita tiveram três lotes, enquanto o resto com um lote. Na análise, houve variações entre os teores alcoólicos dos lotes da mesma marca.

"Ouvimos diversas vezes que alguns pães de forma cheiravam álcool, o que, no mínimo, é estranho. Sabemos que a fermentação implica a produção de álcool, mas em níveis tão baixos que ele é evaporado no momento em que o produto é assado. Também sabemos que o álcool entra na composição do antimofo, que é aspergido sobre o produto pronto, mas, novamente, sua quantidade deveria ser tão pequena que desaparecesse antes de ser consumido", comenta Henrique Lian, diretor-executivo da Proteste.