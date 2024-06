INVESTIGAÇÃO

Pai de criança com paralisia cerebral é suspeito de maus-tratos: 'Vontade de largar no orfanato'

Igor Viana é influenciador e comentou sobre doações feitas por seguidores

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 12:10

Igor Viana Crédito: Redes sociais

Aos 24 anos e pai de uma filha com paralisia cerebral, o influenciador Igor Viana teve um áudio vazado nas redes sociais, onde fala sobre ter vontade de abandonar a menina em um orfanato porque é complicado cuidar dela.

Em conversa ao G1, Igor alegou que, durante todo o tempo em que expôs a filha nas redes sociais, mostrando a doença e o dia a dia da menina, o dinheiro ia direto para a conta dele. Com isso, ele não era obrigado a gastar todo o valor arrecadado apenas com a filha, e sim, também com ele.

Minha filha não tem PIX, então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas. Também sou um ser humano", falou Igor.

Igor Viana argumentou que as doações em dinheiro eram enviadas para a conta dele, portanto, não seria obrigado a gastar apenas com a menina. Homem disse que a filha é chata e 'já deu muito trabalho' pic.twitter.com/7tjLTY4Uss — Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) June 25, 2024

Já sobre os maus-tratos, Igor comentou nos áudios vazados sobre suas vontades em relação à menina: "Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta".

A delegada Aline Lopes, que investiga o caso após diversas denúncias, explica que a mãe da menina também é suspeita de desviar o dinheiro arrecadado pelas redes sociais, já que os dois trabalham com a internet. Além disso, a mãe da menina, que não foi exposta, pode ter omitido os maus-tratos.