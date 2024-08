VINHEDO

Pai e filha de 4 anos estão entre as vítimas de acidente aéreo

Uma menina de quatro anos de idade e o pai estão entre as vítimas do acidente aéreo que resultou em 61 mortes em Vinhedo, interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9). Liz Ibba dos Santos morava com a mãe e estava viajando com o pai, Rafael Fernando dos Santos, para passarem juntos o feriado de Dia dos Pais.