Petrobras divulga edital para concurso com 6,4 mil vagas e salário a partir de R$ 5,8 mil

Sede da Petrobras. Crédito: Agência Brasil

A Petrobras publicou, nesta terça-feira (26), o edital para o novo concurso da empresa. Ao todo, são 6.412 vagas, incluindo o cadastro reserva, e a remuneração começa em R$ 5.878,82.



Os postos de trabalho estão distribuídos em sete estados brasileiros: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.



Os cargos são de nível técnico júnior. Ou seja, para concorrer, é preciso ter ensino médio ou técnico completo. As vagas são para áreas como Enfermagem do Trabalho, Logística de Transportes, Química de Petróleo, Segurança do Trabalho, entre outros. As provas serão objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. São 100 questões divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.

Serão 916 vagas para inicio imediato, enquanto as outras 5.496 serão para formação do cadastro reserva. O salário básico dos aprovados é de R$ 3.446,23 com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.

A taxa de inscrição é de R$ 62,79 e deve ser paga até o dia 21 de fevereiro de 2024.

Uma das novidades é que, nesse concurso, 20% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% serão destinadas a pessoas negras.

Atenção ao cronograma

As inscrições começam já nesta quinta-feira (28), às 10h, e seguem até às 18h do 31 de janeiro. É preciso se inscrever pelo site do devem ser feitas no site da banca organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 24 de março, nas cidades onde os aprovados irão atuar. Assim, será possível fazer as provas nas seguintes cidades: Araucária, Betim (MG), Belo Horizonte (MG), Canoas (RS), Cubatão (SP), Curitiba (PR), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Ipojuca (PE), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

O resultado final das provas objetivas está previsto para o dia 19 de abril de 2024, enquanto o resultado de todo o processo seletivo deve ser divulgado no dia 7 de junho do próximo ano.

O concurso terá validade de 18 meses contados a partir da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por até uma vez, pelo mesmo período.