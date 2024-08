ÓVNIS

Piloto realizou manobra evasiva ao avistar Óvni, diz documento da FAB

O caso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2014, no voo 9109 da companhia Gol

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 18:52

Avião da Gol Crédito: Reprodução

Um piloto de avião afirmou ter feito manobras evasivas ao avistar um Objeto Voador Não Identificado (Óvni) em alta velocidade durante uma viagem. Isto é o que aponta o documento da Força Aérea Brasileira, divulgado pelo Arquivo Nacional. As informações são do jornal O Globo.

O caso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2014, no voo 9109 da companhia Gol. A aeronave realizava o trajeto entre Brasília e Fortaleza quando, por volta das 12h10, ocorreu o incidente. De acordo com o relato, o objeto foi observado quando o avião da Gol estava se preparando para pousar no aeroporto, em uma altura entre 10 mil e 10,6 mil metros.

Documento da FAB relata observação de Óvni Crédito: Reprodução

O mesmo objeto apareceu em um voo da Avianca. De acordo com o Sistema Anticolisão de Tráfego da empresa, durante uma viagem entre Alagoas e Piauí, um terceiro piloto afirmou ter visto o Óvni. Ele o descreveu como branco, de tamanho médio a grande, e capaz de realizar movimentos em zigue-zague com uma velocidade supersônica. Assim como no caso da Gol, o comandante aéreo precisou realizar manobras evasivas para evitar uma colisão.