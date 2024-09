INDEPENDÊNCIA

PM cai do cavalo e morre antes do Desfile de 7 de Setembro em SP

O subtenente da Polícia Militar de São Paulo Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, morreu na manhã deste sábado (7), após sofrer uma queda do cavalo com o qual participaria do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo.