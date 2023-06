Polícia investiga denúncia de que escola praticava maus-tratos contra alunos autistas

Estudantes autistas são agredidos em escola. Crédito: Arquivo pessoal

Uma mãe de dois adolescentes autistas, de 14 e 17 anos, denunciou o Gaia Educa TEA, escola privada que era credenciada à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por supostos maus-tratos aos filhos.



A mãe, em conversa ao G1, revelou que os meninos começaram a chegar com ferimentos e diversos hematomas nos corpos, além de nervosismo, ansiedade e mais agitação.



"Meus filhos chegavam em casa [após a aula] sujos e cheirando a fezes e urina. Até que apareceram hematomas nas bochechas, nos braços, no peito, nas pernas e no pescoço deles. Ninguém na escola sabia me dizer o que estava acontecendo", contou a mãe.

A instituição, específica para pessoas com o transtorno, deixou de ser credenciada no início deste ano, com isso, dos 89 anos, 70 ainda aguardam uma vaga m outra escola especial ligada ao governo.

No entanto, mesmo com a falta de vagas nas escolas, mais de 15 pais e mães procuraram a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para pedir ajuda e denunciar os supostos maus-tratos aos estudantes.

Secretaria Estadual de Educação, em resposta à reportagem, disse que houve uma reunião com os pais dos jovens para explicar a situação. Segundo a Seduc-SP, os alunos vão esperar mais alguns dias até que haja aprovação de novas instituições. "Os próprios responsáveis rejeitaram a oportunidade de efetuar matrícula em uma escola pública" comum, ou seja, com apoio especial de educador na instituição com alunos sem deficiência.