Prazo para saque do PIS-Pasep termina nesta quinta (28)

O prazo para sacar o abono salarial deste ano termina nesta quinta-feira (28). Após essa data, as parcelas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e só poderão ser resgatadas pelos canais do Ministério do Trabalho.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 84,5 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício deste ano, totalizando aproximadamente R$ 71,7 milhões.



O abono é um benefício concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Ele tem o valor máximo de um salário-mínimo e é pago conforme calendário definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT).