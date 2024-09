NATUREZA

Prêmio para projetos de estudantes pela natureza abre inscrições

Os seis projetos selecionados receberão R$12 mil e uma viagem à COP 30, em Belém

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 14:52

Criativos da Escola Crédito: Divulgação I Criativos da Escola

O Prêmio Criativos Escola + Natureza abriu as inscrições para projetos de adolescentes que criem soluções práticas para transformar a natureza em suas escolas e comunidades. A iniciativa é do programa Criativos da Escola, do Instituto Alana, e premiará estudantes com R$12 mil e uma viagem à COP 30, em Belém.

Serão premiadas seis ideias, cada uma relacionada a um dos biomas brasileiros - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada iniciativa escolhida receberá R$10 mil para a ampliação das ações e R$2 mil para o responsável pelo projeto.

Os donos de projetos selecionados também participarão de encontros online para trocar experiências com outras equipes, compartilhando suas iniciativas com representantes de outros biomas.

Podem participar estudantes de escolas públicas, privadas e comunitárias, coletivos, movimentos ou organizações da sociedade civil, institutos ou fundações, que se inscrevam até o dia 3 de dezembro. Para participar, não é necessário estar vinculado diretamente a uma escola.

Os projetos vem de coletivos, movimentos, grêmios e feiras de ciências, sendo o prêmio uma maneira de mapear e valorizar os estudantes e professores que trabalham pela natureza. Basta ter, por grupo, pelo menos dois adolescentes de 13 a 17 anos, matriculados no Ensino Fundamental ou Médio em 2024, e um adulto responsável de no mínimo 21 anos. Os outros componentes da equipe podem ter qualquer idade.

Para ir à COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro do ano que vem, em Belém (PA), cada grupo poderá indicar até três alunos e um professor. O Instituto arcará com todas as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.

“Os estudantes mostram as soluções que já estão desenvolvendo para problemas relacionados à natureza que afetam todas as pessoas, mas impactam de forma desigual crianças e adolescentes, principalmente aqueles de grupos mais vulnerabilizados”, pontuou o gerente de Educação e Culturas Infanto-Juvenis do Instituto Alana, Gabriel Maia Salgado.

“Todos os dias, eles colocam em prática soluções capazes de transformar a natureza ao redor e que mostram a força da empatia e da solidariedade, do trabalho em equipe, da criatividade e do protagonismo”, completou.