PL ANTIABORTO

Presidente do CFM defende que grávida por estupro induza o parto e entregue filho à adoção

José Hiran da Silva Gallo participou de uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (19)

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran da Silva Gallo, defendeu em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 19, que o método de assistolia fetal é uma "crueldade" e mulher que engravidar em decorrência de um estupro pode induzir o parto e entregar o bebê à adoção.

A audiência ocorreu após a sessão do Senado em que Gallo defendeu haver limite na "autonomia da mulher" sobre o corpo. Na ocasião, houve uma encenação sobre como o aborto ocorre.

"A mulher vai ser induzida ao parto, uma criança com 22 semanas, com alta tecnologia, vai sobreviver. Está pronta", afirmou o presidente do CFM ao Supremo alegando que, dessa maneira, não há "crueldade".