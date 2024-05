Presidente Lula retira em definitivo embaixador brasileiro de Israel

Frederico Meyer foi nomeado representante do Brasil na Conferência de Desarmamento da ONU

O presidente Lula retirou de forma definitiva da embaixada brasileira de Israel o diplomata Frederico Meyer. A decisão foi divulgada em edição do Diário Oficial da União publicada nesta quarta-feira (29). Meyer foi nomeado representante do Brasil na Conferência de Desarmamento da ONU.

A informação foi publicada pelo colunista do UOL Jamil Chade. Segundo o jornalista, o ato não significa uma ruptura completa de relações diplomáticas com Israel. Porém, é o gesto mais forte já tomado pelo Brasil contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.