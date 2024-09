TRATAMENTO DE CÂNCER

Preta Gil amputa o reto; veja como cirurgia afeta a rotina dos pacientes

Preta Gil revelou o procedimento cirúrgico no último domingo (8)

V Vitor Rocha

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 06:00

Preta Gil desabafa nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

No último domingo (8), a artista Preta Gil revelou, em entrevista ao "Fantástico", que precisou remover o reto devido a um câncer de intestino diagnosticado em 2023. A cirurgia foi realizada há um ano, mas a cantora recentemente descobriu que a doença se espalhou, com quatro novos tumores. A artista disse que realizou a amputação, mas preservou o esfíncter, músculo responsável por regular a abertura do orifício anal.

A cirurgia de retirada do ânus afeta a rotina dos pacientes. De acordo com o coloproctologista Leo Dantas, atividades como sexo anal são impossibilitadas. Além disso, em caso de retirada do esfíncter, músculo responsável pela abertura do orifício anal, as fezes são evacuadas por bolsas de colostomia, recipientes colocados através de incisão no abdômen para depositar o conteúdo fecal, em aproximadamente 4 horas. Ele complementa reiterando que os pacientes estão aptos para a ingestão de qualquer alimento e não tem o trânsito da comida afetado, mas é preciso cuidados com a bolsa.

"Geralmente, os pacientes acabam aprendendo e trocam em casa mesmo. Eles compram a bolsa e trocam eles mesmos. É uma bolsa de plástico que adere à pele e gruda o intestino na pele. O intestino fica para fora e você gruda uma bolsa de plástico com uma boa aderência ali para não vazar. Se não, acaba inflamando a pele por conta do pH, da alteração das enzimas digestivas e de todo o conteúdo fecal que acaba irritando a pele", explica.

No caso de Preta, em que o esfíncter é preservado, Jéssica Fraga, cirurgiã geral do hospital Santa Casa da Bahia, afirma que os pacientes podem apresentar aumento da frequência evacuatória, consistência mais amolecida das fezes e incontinência fecal em graus variáveis. Nas ocorrências em que o músculo regulador não é mantido, ou seja, é necessária a colostomia definitiva, geralmente realizada no abdômen, ela conta que os acometidos podem ter complicações como hérnias e dermatites locais.