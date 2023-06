Procurador que espancou chefe é absolvido pela Justiça por conta da esquizofrenia paranoide

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, que agrediu a chefe durante o expediente na Prefeitura de Registro, em São Paulo, foi absolvido pela Justiça do estado nesta sexta-feira (16).



Conforme a apuração do G1, o procurador foi considerado inimputável, ou seja, uma pessoa que não compreende a ilegalidade do próprio comportamento em razão da doença mental. Demétrius foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide.



A chefe dele, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, procuradora-geral do município, foi agredida com socos e chutes dentro do trabalho. O caso aconteceu em julho de 2022 e, na época, ele foi detido, internado em um hospital psiquiátrico por apresentar um comportamento narcisista e combativa.