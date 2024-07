PIAUÍ

Professor é afastado após debochar de atentado a Trump

Um professor da rede pública municipal da cidade de Picos, no Piauí, foi afastado de suas funções após publicar em suas redes sociais um vídeo onde debocha do atentado sofrido pelo candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. No vídeo, Deivison Moura surge sorrindo e diz que “a galera, pior de mira, é a galera da esquerda”.