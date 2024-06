Quase metade dos brasileiros não pretende comprar presentes no Dia dos Namorados, diz ACSP

28,6% pretendem gastar menos do que em 2023

Uma pesquisa nacional realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em colaboração com a PiniOn aponta que 44,5% dos brasileiros não planejam comprar presentes para o Dia dos Namorados neste ano. O número, conforme a ACSP, representa um aumento em relação ao ano anterior das pessoas desinteressadas em presentear no próximo dia 12.

O levantamento também mostrou que dos entrevistados, 33,6% manifestaram intenção de compra para comemorar a data especial. Desse total, 45,2% planejam gastar mais do que em 2023, enquanto 28,6% pretendem gastar menos.

No que diz respeito ao nível de gasto, a grande maioria continua planejando gastar entre R$ 50 e R$ 300, embora essa porcentagem tenha subido em relação à pesquisa do ano passado, atingindo 81,6%, aponta a associação.

Em relação aos itens mais procurados, a ACSP aponta que prevalecem os presentes de uso pessoal e de menor valor, pagos à vista, considerados usuais para a data, ao contrário do Dia das Mães, data na qual além desses presentes, se somam produtos para o lar, como móveis e eletrodomésticos. No setor de confecção, a ACSP diz que "a intenção de compra de roupas e calçados (31,2%) diminuiu em relação a 2023, ficando ainda mais abaixo do registrado durante o período pré-pandemia (60/70%)".