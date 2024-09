VOCAÇÃO PARA A FÉ

Quem era o padre Fabrício Rodrigues, morto aos 29 anos em acidente de moto

Religioso acumulava mais de 500 mil seguidores no Instagram

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 12:18

Padre Fabrício Rodrigues Crédito: Redes sociais

Famoso na comunidade católica, o Padre Fabrício Rodrigues, de 29 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (13), após um acidente de moto em Marabá, no Pará. Na internet, os fieis e os mais de 500 mil seguidores lamentaram a morte do sacerdote. No último domingo (8), ele celebrou seu 29º aniversário.

Mas quem era o religioso?

Nascido em 1995, Fabricio Rodrigues era natural da cidade de Marabá, no Pará. Segundo o site Diário do Pará, o religioso, desde cedo, já sentiu vontade de seguir a vida no catolicismo, o levando a ingressar no Seminário da Diocese. Em 2019, ele foi ordenado sacerdote, complementando sua formação com Filosofia e Teologia.

Além disso, ele se apresentava como cantor e escritor. Inclusive, nas últimas 24h que antecederam a sua morte, Fabricio fez publicidade do seu livro "Vamos Rezar Juntos?".

Famoso na internet

Fabrício atuava na Paróquia Bom Pastor, na Nova Marabá. Durante a pandemia da covid-19, em 2020, o padre ficou conhecido nas redes sociais após protagonizar um momento divertido durante uma missa que estava sendo transmitida ao vivo.

Na ocasião, uma das cordas do violão do músico que tocava com o padre se rompeu, causando uma crise de riso no religioso e, claro, nos fiéis que também assistiam a live. Após esse ocorrido, ele passou a publicar vídeos em sua conta no Instagram de forma divertida, falando sobre a bíblia, o mundo do catolicismo, interação com os fiéis e orações.

Velório