POLÍTICA

Randolfe se filia ao PT e assina ficha ao lado de Lula e Janja

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (AP), assinou nesta quinta-feira, 18, sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Randolfe retorna ao partido ao qual foi filiado de 1990 a 2005. A ficha de filiação foi assinada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Também compareceram ao ato de filiação, realizado no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Com a confirmação da filiação de Randolfe ao PT, os três líderes do governo agora são petistas Os outros são Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara dos Deputados.