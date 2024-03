INSS

Receita notifica 500 mil patrões por atrasos no eSocial de domésticas

Comunicação começou ser enviada no dia 14 deste mês; dívida totaliza R$ 642 milhões

Publicado em 19 de março de 2024 às 16:40

'Pagamento é um dever do empregador e um direito do empregado', informa a Receita Federal. Crédito: Agência Brasil

Cerca de 500 mil empregadores serão comunicados pela Receita Federal que estão com contribuições previdenciárias de empregados domésticos em atraso que soma um total de R$ 642 milhões em valores não pagos. O órgão informa que as notificações começaram a ser enviadas no último dia 14.

Para evitar golpes, essa comunicação é feita apenas por três canais: cartas enviadas via Correios; Caixa Postal (dentro do Portal e-Cac); e E-mail para quem tem cadastro no site Gov.br.

"Essas comunicações têm o objetivo de enfatizar a importância desse pagamento, que é um dever do empregador e um direito do empregado", informou a Receita Federal.

O patrão pode consultar pendências, acessando a opção "Minhas Dívidas e Pendências", dento do Portal de Serviços da Receita Federal. A dívida pode ser parcelada em até 60 vezes, desde que a parcela mínima não seja menor que R$ 100 para pessoas físicas.

O Fisco reforça que o não pagamento do débito previdenciário gera consequências como: acréscimo de até 20% da dívida em decorrência da inscrição em Dívida Ativa da União e possível penhora e arresto de bens; inclusão do CPF no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados no Setor Público Federal (Cadin); multa e juros de mora cobrados no caso de pagamento em atraso; possibilidade de ser alvo de ação trabalhista ajuizada pela empregada ou empregado doméstico.

A Receita Federal destaca ainda que quando o empregador doméstico não paga as contribuições previdenciárias, o trabalhador fica impedido de usufruir benefícios previdenciários (como aposentadoria e auxílio-doença), além de enfrentar dificuldades no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).