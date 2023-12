Rede atacadista gera mais de sete mil empregos em 2023

Com a inauguração de 27 lojas, sendo a última delas na cidade de Natal-RN, a rede de supermercados Assaí gerou mais de sete mil novos empregos em 2023. A empresa terminará o ano com 288 lojas e presença em 24 Estados mais o Distrito Federal. Em 2024, pretende abrir mais 15 lojas e, no ano seguinte, outras 20.



As inaugurações deste ano se concentraram em 11 estados, incluindo a entrada no Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, além do Rio Grande do Norte. Na Bahia, entre os anos de 2022 e 2023, foram seis lojas inauguradas, incluindo empreendimentos construídos do zero e conversões de pontos comerciais de hipermercados.