Show de Ludmilla termina com violência policial e racismo: 'Dia de terror'

Show de Ludmilla acaba em racismo e abordagem policial. Crédito: Divulgação

O show da cantora Ludmilla, "Numanice", para algumas pessoas virou caso de polícia. Isso porque, no último domingo (11), casos de violência e racismo foram relatados nas redes sociais por fãs da artista que estiveram no evento em Porto Alegre.



Uma das vítimas da situação, Eriane Pacheco, desabafou em conversa ao jornal O Globo explicando que estava saindo do show, quando foi abordada por um policial à paisana. Ela foi acusada de ter feito um "comportamento suspeito". No relato, ela explicou que o celular foi apreendido por um policial, e revelou que mais oito agentes gritavam com ela sem explicação.

"Só me devolveram quando outro policial conferiu meu documento, deixou que eu me apresentasse e eu disse que fazia parte da Bancada Negra na ALERGS. Só fui saber o nome de alguns deles, o que é meu direito, quando minha amiga, que é branca, chegou e perguntou. Afirmo que foi racismo, porque eu era uma mulher negra saindo sozinha de um evento e isso foi considerado "atitude suspeita". Não apresentei resistência e teria colaborado se tivessem me explicado o que estava acontecendo, foi traumatizante", contou.

Um rapaz, identificado com Lunke, fez um vídeo para o Instagram explicando que foi retirado do show algemado por seguranças, e o levaram para uma sala.

"Fui retirado do evento por seguranças da festa, me algemaram, me levaram para dentro de uma sala... E lá fui agredido com chute e tentaram me enforcar. Meu amigo chegou para tentar me ajudar e também detiveram ele. Ficamos mais de cinco horas algemados, e nos colocaram para dentro do camburão. Foi um dia de terror", desabafou.

Outras pessoas também relataram da falta de organização do evento, além de diversos furtos de aparelhos celulares. "Seguranças totalmente despreparados! Fui barrado de entrar no evento novamente após pedir orientação de onde ir para prestar alguma queixa (sobre os furtos e a ação indevida dos seguranças)", relatou outra internauta que esteve no Numanice.

Em nota, a 2ª Delegacia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou que está apurando a situação, mas nega que as agressões sofridas pelas pessoas tenham sido em decorrência da má conduta de agentes de seguranças contratados pela equipe da cantora, nem da atuação dos policiais.