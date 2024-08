PATRIMÔNIO

Silvio Santos definiu herança antes de morrer; veja divisão

Estima-se que o patrimônio total do comunicador seja de aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

O criador do SBT, segundo a Record TV, vai distribuir sua riqueza, reservando R$ 100 milhões para cada uma de suas filhas e uma grande quantia para a esposa. Estima-se que o patrimônio total do comunicador seja de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, conforme avaliação da revista Forbes.

Além do valor monetário, as filhas de Silvio Santos também herdarão o SBT. Entre as irmãs, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel já atuam na emissora há bastante tempo. Daniela começou em 2008, inicialmente como diretora executiva, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. Já Patrícia se tornou apresentadora da casa e comanda o programa "Programa Silvio Santos", que antes era liderado por seu pai.