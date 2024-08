EM BRASÍLIA

Sinicon celebra 65 anos em evento com presença de Alckmin e outras autoridades

O evento, para convidados, contará com as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil Rui Costa, do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Ricardo Alban e do presidente do sindicato Cláudio Medeiros, entre outras autoridades e lideranças do setor.