Superbactéria entra pela acne do rosto e mata jovem de 18 anos

Uma superbactéria entrou através de uma acne no rosto de uma jovem de 18 anos, causando a morte de Dâmilly Beatriz da Graça, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.



O caso aconteceu na última segunda-feira (12) com a estudante de biomedicina. A mãe da jovem, Daniela Veiga, divulgou a nota do falecimento da filha nas redes sociais explicando que a bactéria pode ser encontrada em infecções de pele.



"Minha filha foi tingida por uma bactéria agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus). Gerou uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos", explicou.