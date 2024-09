OPORTUNIDADES

Suzane von Richthofen faz concurso para o Tribunal de Justiça de SP

Suzane se inscreveu para o cargo de escrevente, cujo salário mensal é de R$ 6.043

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 11:44

Condenada pela morte dos próprios pais e atualmente cumprindo a pena em regime aberto, Suzane von Richthofen, de 41 anos, prestou concurso público para ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Como tem apenas o ensino médio completo, Suzane se inscreveu para o cargo de escrevente, cujo salário mensal é de R$ 6.043. As provas aconteceram no domingo (8). Atualmente, ela estuda direito no campus Bragança Paulista da Universidade São Francisco.

De acordo com o edital 01/2024 do TJSP, as funções do escrevente judiciário incluem organizar os serviços administrativos e técnicos no fórum, acompanhar o andamento de processos e realizar atendimento ao público. O cargo também envolve a elaboração e conferência de documentos, controle do material de expediente e a atualização constante sobre a legislação e normas internas.

No momento da inscrição, Suzane pediu para ser lotada em Bragança Paulista, caso seja aprovada. Isso significa que, como funcionária pública, ela poderia consultar e até movimentar seu processo de execução penal a qualquer momento do expediente.