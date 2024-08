PROCESSO DEVAGAR

Tragédia em Vinhedo: processo de identificação de vítimas continua, mas em ritmo mais lento

A unidade Central do IML de São Paulo permanece trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas

O processo de identificação dos corpos de vítimas do acidente da Voepass, na sexta-feira, continua, mas chega a um momento mais lento, de forma a garantir a precisão.

"Garanto para vocês que, quando esses corpos forem entregues aos seus familiares, eles vão ter 100% de certeza de que realmente é aquela pessoa. Não liberamos nenhum corpo se não houver certeza absoluta nessa verificação. Por isso, o processo daqui para a frente é um pouco mais lento, minucioso", afirmou Vladmir Alves dos Reis, diretor do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo.

Todas as vítimas passaram por necropsia até domingo. Depois, todos os corpos permaneceram à disposição das equipes especializadas para a coleta de exames radiológicos, principalmente da cavidade bucal para que fosse realizada a comparação odontológica com eventuais exames prévios das vítimas do acidente. Também foi realizada a coleta de material biológico para eventual exame de DNA.