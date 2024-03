CRIME

Três suspeitos de matar Marielle são presos pela Polícia Federal

Operação ocorreu na manhã deste domingo (24)

Publicado em 24 de março de 2024 às 08:12

Marielle Franco foi morta em 2018 Crédito: Renan Olaz/ Câmara Municipal do Rio

Três suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, foram presos preventivamente na manhã deste domingo (24).

A prisão ocorreu durante a operação Murder, da Polícia Federal (PF), que ocorre em conjunto com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro.

Foram presos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

A PF informou que ainda estão sendo cumpridos outros 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, todos na cidade do Rio de Janeiro/RJ.