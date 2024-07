TECNOLOGIA

TV à prova d'água e fechadura que tira foto são novidades da Eletrolar Show 2024

Evento acontece até quinta-feira (18), em São Paulo

Brenda Viana

Publicado em 16 de julho de 2024 às 14:08

As principais tecnologias para casa, artigo pessoal e empresarial estão em exposição na Eletrolar Show, que acontece até quinta-feira (18), em São Paulo. Uma das maiores exposições do ramo apresenta novidades que estarão disponíveis ao público a partir de agosto deste ano.

Os produtos da chamada linha branca, como geladeiras e fogões, são destaques no evento. Porém, chamou a atenção na exposição também artigos como uma fechadura elétrica que tira foto da pessoa que tocar a campainha e funciona através de um aplicativo conectado ao celular. Segundo Anderson Rosmaninho, gerente regional da Elsys, a fechadura é uma das mais modernas do mercado.

"Há a possibilidade de agendar o horário de entrada e saída. Durante esse período, a pessoa pode entrar no local, mas, se passou do horário estabelecido, não funciona mais. A fechadura tem Wi-Fi, biometria, é alimentada por quatro pilas 3A e tem alerta para pilha fraca. Ela vai entrar no mercado a partir de agosto no valor de R$ 1.499 para o consumidor final", disse.

Outra novidade é a televisão da Aiwa à prova d'água. Com painel de mini-led, 1220 de brilho, permitindo que o consumidor possa ver a tela mesmo com a luz solar batendo no televisor, sem contar com a tecnologia de não queimar a tela quando a água atinge o aparelho.

Ainda se trata de um projeto de inovação que está sendo estudado junto com os investidores. Segundo a Aiwa, a previsão de chegada dos produtos nas lojas é a partir do segundo semestre de 2025.

Crescimento nas vendas

Na abertura do evento, o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Nascimento, explicou que a expectativa é que haja um crescimento maior do que o primeiro semestre deste ano, que foi de 34%, nas vendas da indústria varejista. Houve uma grande queda em 2022 e, no ano seguinte, as vendas foram se reerguendo após quatro anos em declínio.

"Há quatro anos que o setor não crescia e nós só conseguimos crescer agora de forma significativa em decorrência desse ambiente macroeconômico que foi estabelecido, então é importante que o ajuste fiscal ocorra para que a gente mantenha esse ambiente", disse.

Ao todo, nos primeiros seis meses deste ano, foram comercializados mais de 51 milhões de unidades de aparelhos eletroeletrônicos, 20 milhões a mais que o mesmo período de 2023. Nessa leva de grandes vendas, o ar-condicionado cresceu 88%, principalmente após a onda de calor do El Niño, chegando com mais força nas casas dos brasileiros no verão passado. José Nascimento explica que, com as mudanças climáticas, vários produtos eletroeletrônicos serão procurados.

Apesar do otimismo, a Eletros entende que o mercado eletroeletrônico, apesar de ter aumentado as vendas, pode ser afetado, também, por fatores econômicos, frisando a Reforma Tributária, o ajuste fiscal, a taxa Selic, sem falar no impacto do clima no Rio Grande do Sul, além da seca que pode vir com mais força neste ano no Amazonas, causando uma grande mudança nos produtos fabricados na zona franca de Manaus.

Espaço de negócios

Na Eletrolar Show todos os estandes são no formato B2B, ou seja, o processo de vendas é realizada apenas de empresa para empresa. A assessora de Marketing da empresa X-One, Paloma Zanobia, explica que a marca é focada apenas para vender aos empresários as películas de celular que chamava a atenção de quem passava pelo estande.