Usuário do metrô é jogado nos trilhos após agredir ‘Homem-Aranha’

Vítima voltava do trabalho quando foi agredida com soco e pedradas na estação do metrô, em Belo Horizonte

Publicado em 21 de julho de 2024 às 13:18

Após cair da plataforma, agressor atirou pedras no 'Homem-Aranha' Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Na noite deste sábado (21), um jovem, de 25 anos, fantasiado como o personagem ‘Homem-Aranha’, foi agredido na estação Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o ‘Homem-Aranha’ trabalha com recreação em festas e aguardava o metrô enquanto conversava com uma pessoa que demonstrou interesse pelo trabalho quando, um outro usuário do sistema de transportes, de 33 anos, passou e achou que o ‘Homem-Aranha’ tinha falado algo com ele.

O suspeito passou pelo o ‘Homem-Aranha’, mas logo em seguida retornou correndo e deu um soco no jovem fantasiado, que revidou à agressão empurrando-o da plataforma. O homem caiu nos trilhos e deu pedradas no ‘Homem-Aranha’, que pediu ajuda aos seguranças do metrô.

A briga viralizou nas redes sociais. Foram necessários três seguranças para conter o homem, que afirmou ter problemas psiquiátricos e disse que estava sendo perseguido pelo personagem: “Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman". Ele foi algemado, mas ainda assim conseguiu correr dos seguranças antes de ser contido pelo ‘Homem-Aranha’. Os dois envolvidos foram encaminhados pela polícia à delegacia.