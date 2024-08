ACIDENTE

Vinhedo: Avião fez curva brusca e teve queda de quase 4 mil metros em um minuto

O avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9), fez uma curva inesperada e caiu quase 4 mil metros em um segundo. As informações foram coletadas pelo portal g1 através da plataforma de monitoramento de aeronaves Flightradar.