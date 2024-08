TRAGÉDIA

Voo 2283: gravações das caixas-pretas foram totalmente recuperadas, afirma Cenipa

Relatório preliminar da investigação deve ser divulgado em 30 dias

Agência Brasil

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 16:52

Avião caiu em Vinhedo, interior de SP Crédito: Reprodução/TV Globo

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, informou em entrevista coletiva à imprensa,neste domingo (11), em Vinhedo (SP), que o órgão conseguiu extrair com sucesso todo o conteúdo dos dois gravadores conhecidos, como caixas-pretas.

“Nessa manhã, temos a informação de que conseguimos, 100% de sucesso, obter as informações de voz, informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico evento para a sociedade”, confirmou o militar.

A aeronave operada pela Voepass Linhas Aéreas, caiu na sexta-feira (9), em Vinhedo, por volta de 13h30. O acidente causou a morte de 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

O chefe do Cenipa explicou que estão em poder das autoridades duas caixas pretas do avião matrícula PS-VPB: o gravador de voz, o Cockpit Voice Recorder, e o gravador de dados, Flight Data Recorder. Os dados confirmam que não houve, em nenhum momento, por parte da tripulação da aeronave acidentada, declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.

Investigações

O brigadeiro Marcelo Moreno informou que, após a conclusão desta primeira fase de extração e validação dos dados dos dois gravadores, a próxima etapa será iniciada com retorno dos investigadores do Cenipa à sede do órgão, em Brasília.

“Agora, aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo [em Vinhedo], regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para a informação útil para a sociedade".

O responsável pelas investigações também explicou que os dois motores da aeronave serão guardados e analisados, na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), em São Paulo, localizada no Campo de Marte, na capital paulista.

As instalações militares estão subordinadas ao Cenipa, em Brasília: “os motores serão segregados para a anterior análise de nosso pessoal engenheiro qualificado e experiente para emissão de laudo, como uma parte da investigação para se ter certeza se, durante o impacto, os motores estavam ou não desenvolvendo potência”.

O militar estima que o relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias, seguindo protocolos internacionais.

A declaração foi dada após Moreno frisar que o Laboratório de Análise de Dados de Gravadores de Voo (LabData) da FAB tem capacidade e autonomia para fazer a extração e análise de dados das caixas-pretas, no próprio país, sem necessidade de recorrer à ajuda internacional.

Representantes estrangeiros

Durante a entrevista aos jornalistas, o militar informou que o governo brasileiro, fez o convite aos países onde estão sediadas as empresas responsáveis pelo projeto e fabricação da aeronave e, também pelos motores, conforme protocolos previstos na Convenção de Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção de Chicago, que tem 193 países signatários, entre eles o Brasil.

Desta forma, peritos do Brasil, França e Canadá devem atuar em conjunto na apuração das causas do acidente aéreo.

Desde a noite de sábado (10), interagem nas investigações com os técnicos do Cenipa três representantes da Agência Francesa (Bureau D’enquetes Et D’analyses Pour La Sécurité De L’aviation Civile, France - BEA França), por ser a sede da fabricante francesa de aviões regionais, a Avions de Transport Régional (ATR).