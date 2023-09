Calabar volta a ser palco de confronto entre facções

Moradora relata que muitas casas do bairro amanheceram cravejadas de balas. Crédito: Arisson marinho/arquivo correio*

O Calabar voltou a ser palco para a guerra de facções nesse final de semana, com o registro de troca de tiros feitos por moradores desde a noite de sexta até a tarde domingo. Postagens que circularam nas redes sociais também mostram a comunidade sendo ‘invadida’ por um ‘bonde’ de mais de 40 homens, e um grupo exibindo metralhadoras e ameaçando o grupo rival. As postagens indicam, ainda, que a comunidade foi ‘tomada’ pelo Comando Vermelho, facção que disputa o controle do tráfico do local com o Bonde do Maluco.

Os primeiros confrontos foram registrados na noite da quinta-feira (31), quando os moradores foram submetidos a 30 minutos de terror, entre as 23h e 23h30. Rajadas de tiros puderam ser ouvidas em bairros vizinhos, como Jardim Apipema, Barra e Ondina.

"Foi meia hora de agonia, muito tiro mesmo. Eles chegaram de fuzil para atacar os caras daqui. Quem ouve a gente contar, nem consegue imaginar o susto. Pode até parecer pouco tempo, mas para quem está escondido se protegendo é uma eternidade", afirmou um morador. Temendo represálias, ele pediu para não ser identificado.

Uma moradora, que reside na divisa entre o Calabar e o Alto das Pombas, contou que não conseguiu dormir por conta do confronto. "Chegaram 23h e pararam meia hora depois, mas continuaram se movimentando. Foi horrível. Além dos tiros, eles gritam muito e xingam de uma forma que deixa a gente aterrorizado. Até agora estou com o corpo tremendo", falou. Ela disse ainda que, na sexta, o bairro amanheceu com as paredes das casas cravejadas de bala. "Você sai e vê uma situação terrível. Sou nascida e criada ali, sempre foi um lugar bom de se morar, mas estão acabando com tudo", disse.

Uma nova rodada de troca de tiros aconteceu na madrugada de sábado. A Polícia Militar informou que enviou guarnições ao local, mas que as rondas não tiveram sucesso na identificação e prisão de suspeitos. A corporação também divulgou que não foi localizado nenhuma pessoa ferida.

Na tarde de domingo, um vídeo divulgado pelo site Informe baiano registra o que seria a invasão do Comando Vermelho ao Calabar. As imagens mostram a movimentação e correria dos traficantes. Moradores relataram ao site que a invasão se dava por vários pontos, incluindo o fundo do Cemitério Campo Santo. Uma moradora destacou que muitos banidos usavam roupas camufladas (tipo as usadas pelo Exército), mochilas e armas de grosso calibre.