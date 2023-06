Cauã Reymond vem a Salvador por motivo especial

Cauã Reymond vem a Salvador para gravar campanha de empreendimento imobiliário. Crédito: Foto: Manoella Mello/ Divulgação

Depois de anunciar a entrada no mercado imobiliário baiano, Cauã Reymond desembarca em Salvador neste domingo (25). O ator vai gravar a campanha publicitária do empreendimento em que ele é sócio na cidade. O condomínio será construído no bairro do Imbuí e conta com a parceria da incorporadora baiana Alia Empreendimentos.



Além de gravar o vídeo institucional do projeto, a agenda de Cauã na cidade conta ainda com uma sessão de fotos para a campanha. O ator deixará a capital baiana no mesmo dia. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia.

O empreendimento tem um conceito de moradia baseado no lifestyle do ator, que prevê área de lazer, estrutura para bicicletas e carros elétricos e melhorias no entorno do condomínio. O Biosphere by Cauã Reymond chega à Bahia depois de marcar presença em estados como Ceará, Piauí, Maranhão e Santa Catarina.

Resgate das origens

A cientista Jaqueline Goes, que integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil em apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso no país, acaba de comprar um apartamento em Salvador. “A ideia é ter realmente um lar no lugar onde nasci e que seja um patrimônio contínuo e permanente para que eu sempre volte a Salvador ou vá receber visitas”, disse. Com o novo imóvel, Goes pretende dividir sua rotina entre São Paulo e a capital baiana. “Acho que é um movimento de resgate das origens, da rotina que eu sempre tive em Salvador, mas que acabou sendo modificada quando me mudei para outros lugares”, finalizou.

Giro empresarial

Idealizada em 2019 com o objetivo de conectar profissionais de saúde pretos e pardos a pacientes, a startup baiana AfroSaúde tem atualmente 1.500 profissionais cadastrados e 6 mil pacientes. Em 2022, o negócio concebido e administrado pelo cirurgião-dentista Arthur Lima e pelo jornalista Igor Leo Rocha faturou R$ 600 mil graças à oferta de consultas online e presenciais e programas de saúde mental em empresas como Google, Nubank e Reafro, parceira da Amil. A meta para 2023 é conquistar o primeiro milhão de reais. “Pelo faturamento que tivemos até agora, já conseguimos ter uma boa perspectiva de que conseguiremos atingir ou ultrapassar essa meta. Para isso, estamos escalando o nosso modelo B2B (para empresas) e no B2C (para consumidor final), vamos lançar um produto específico, além dos atendimentos que já são feitos na plataforma”, revelou Rocha.

Modo de vida

A arquiteta Carol Gaspar reuniu cerca de 30 convidados, entre familiares e amigos, para celebrar a chegada dos seus 33 anos. O jantar aconteceu na noite desta quinta-feira, em seu apartamento no Mansão Bahiano de Tênis, na Graça. O projeto do imóvel foi assinado pela própria Carol, que comanda o escritório de arquitetura e interiores GW Arquitetos ao lado do sócio, Cauã Witzke. O apê privilegia materiais naturais, como pedras, madeiras e variações de linhos, linhas retas e design brasileiro.

