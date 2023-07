Ciclo de violência, miséria e baixa escolaridade

Três fotos da Bahia. A primeira mostra que o estado tem a quarta pior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 3,5. A segunda indica o registro de 5.124 mortes violentas no território baiano em 2022, número que a coloca como o mais violento dos estados brasileiros. Na imagem seguinte, a Rede Penssam estima em 1,7 milhões o número de baianos que passam fome (sofrem insegurança alimentar grave). Embora possam ser vistos separadamente, emolduradas em porta-retratos diferentes, elas compõem um único quadro, revelador da ineficiência de políticas públicas para as três áreas essenciais ao nosso desenvolvimento socioeconômico.

Na maioria das vezes, os colégios estão localizados em comunidades onde quadrilhas guerreiam entre si pelo controle da venda de drogas. Nestes locais, a presença da polícia é pouco notada. O que obriga as famílias a conviverem sob o jugo de facções que impõem suas próprias leis em uma ditadura do medo e do silêncio. Pior é que a presença da polícia pode ser algo negativo, já que as forças de segurança costumam atuar ali apenas emergencialmente – quando há chacinas ou ônibus queimados, por exemplo -, sem coordenação, planejamento ou inteligência, aumentando o fogo cruzado e o risco de balas perdidas ou erros crassos na identificação de suspeitos. Exemplo disso aconteceu anteontem, na rua 26 de Abril, na Santa Cruz. A troca de tiros entre policiais e bandidos obrigou a Escola Municipal Santo André a suspender as atividades. Moradores confirmam que, do jeito que é feita, a incursão de policiais no bairro leva ainda mais insegurança aos que moram ali.