Cinco lições para o RH em 2023

1) Desenvolvimento de pessoas: o mercado exige dos profissionais o aprendizado contínuo em suas áreas, se adaptando e evoluindo às novidades do setor para alavancar o negócio. Nesse contexto, o tema de desenvolvimento de pessoas – tarefa muitas vezes conduzida pelo HR Business Partner (HRBP) – ganhou prioridade. Além de fortalecer a conexão dos times com o negócio, também possibilita o crescimento profissional de cada um na companhia, criando estratégias e oferecendo os recursos necessários para aperfeiçoarem suas habilidades, progredirem em suas carreiras e, assim, conquistar resultados cada vez melhores para todos os envolvidos.

3) Saúde e bem-estar: investir na saúde e bem-estar das equipes é um dos maiores cuidados a serem tomados pelas empresas atualmente, uma vez que este zelo contribui, diretamente, para uma equipe mais feliz, engajada e produtiva. Os profissionais de RH acreditam que os benefícios de saúde mental se tornaram pré-requisitos indispensáveis de serem oferecidos atualmente aos colaboradores. Apesar de não existir uma cadeira específica para essa tarefa em muitos negócios, este é um olhar que, certamente, tenderá a crescer cada vez mais, principalmente em como ofertar este cuidado através de práticas e treinamentos que estejam inseridos na cultura da organização, além do uso do plano de saúde ou medidas complementares.

4) CSC: conectado ao tema de eficiência em processos e experiência do colaborador, a área de CSC ganhou relevância nos últimos anos com a digitalização de processos e disponibilidade de informações aos funcionários no modelo “autosserviço”, desonerando a agenda dos HRBP’s com temas transitórios e operacionais. O mindset de experiência do usuário é algo no centro dessa área, utilizando pesquisas como a de NPS para analisar indicadores de performance e, assim, como elevar cada vez mais este desempenho internamente.