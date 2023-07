Como definir metas de valor para seu time

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

Metas, metas e…mais metas!



Essa palavrinha faz parte do dia a dia de qualquer profissional. Nos últimos anos, mesmo carreiras consideradas de humanas, ou seja, aquelas que são mais ligadas a Português ou História, têm sido cobradas por entregar o famoso ROI (Retorno sobre Investimento) e bater as temidas metas.



Para começar essa conversa, quem é que nunca passou pela situação do chefe chegar até você com 10 metas, onde todas são prioridades e você mal sabe por onde começar? Infelizmente, essa cena é mais comum do que gostaríamos. Isso acontece porque muitos gerentes acabam por se omitir da responsabilidade de pensar e estabelecer metas corretas, desafiadoras mas alcançáveis.

Para facilitar o estabelecimento de metas, você pode criar em uma mandala com cinco divisões, sendo o centro dela a área Financeira. Esse é o coração da empresa e, portanto, precisa ter metas claras e objetivas, passando por faturamento, lucro, custos, margens, etc. Vale destacar que essa meta deve estar distribuída por todas as áreas da companhia.

A próxima meta deve estar ligada ao Foco do Cliente. Para isso, repense como se aproximar do cliente, como atendê-lo melhor, como podemos aumentar a conversão das vendas, entre outros pontos de contato. Lembre-se que a experiência do cliente é, hoje, item fundamental para o sucesso de um negócio.

Logo em seguida, você pode pensar em uma meta para Ajudar a empresa a crescer. Isso pode passar por novos mercados ou novos produtos. Esses dois pontos são voltados para a expansão dos negócios e totalmente focados em atrair, reter e converter novos leads.

Metas de Melhorias de processos também são essenciais. Ou seja, proponha novos projetos, seja o ‘resolvedor de problemas cabeludos’ de sua empresa ou área. Estabelecer a meta de criar, desenvolver, aplicar e, principalmente, medir ao menos um projeto desafiador de melhoria de processos ajudará a destacar todas as competências da equipe.

Por fim, nunca se esqueça de estabelecer metas que sejam ligadas a Pessoas, ou seja, à cultura. Quem é gerente deve ter metas para desenvolver os talentos, fazer o time ir além e entregar mais para toda a empresa. Vale lembrar que um verdadeiro líder tem claro em sua mente quais são as metas e, sobretudo, quais passos a equipe deve dar para alcançá-las.