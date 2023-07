Concerto à luz de velas que é sucesso mundial passará por Salvador

Concerto Candlelight acontecerá em Salvador pela primeira vez, entre os meses de setembro e outubro. Crédito: Divulgação

Salvador será palco de um espetáculo único nos próximos meses. O Concerto Candlelight, realizado em um ambiente cercado por milhares de velas sem chamas, será realizado pela primeira vez na capital baiana, após passar por mais de 100 destinos pelo mundo, sempre com sucesso de público. Na cidade, a experiência contará com três dias de espetáculo e seis sessões ao todo: 29 de setembro, com ‘As Quatro Estações de Vivaldi”; 19 de outubro, com tributo a Coldplay e 20 de outubro, em homenagem à banda Queen. A cada dia, serão duas sessões: uma às 19h e outra às 21h, sempre com duração de 60 minutos.

A série de Concertos Candlelight foi criada pela plataforma Fever e chegou ao Brasil no fim de 2020. Desde então, o conceito se popularizou, com homenagens a artistas de diversos gêneros, de Beethoven a Beyoncé. Na capital baiana, os locais das apresentações ainda não foram divulgados, sendo descritos como "secretos" pelo site da Candlelight.

Programação especial

O Allê Varanda preparou programação especial para celebrar seu aniversário de um ano. Até o dia 30 de julho, o famoso bar, localizado no Carmo, contará com apresentações especiais nos fins de semana. Família Borges, DJ Santz, Jeff Duque e Ellen Wilson são algumas das atrações.

Turismo de vingança

O The Wall Street Journal publicou durante a semana uma reportagem sobre a super lotação em alguns destinos da Europa. “Enxames de pessoas carregando mochilas e garrafas de água se espremem. As placas dizem que todos os guarda-sóis e cadeiras reclináveis estão ocupados. Becos estreitos estão lotados de turistas comendo gelato ou bebendo chá de bolhas”, diz um trecho da matéria. A expectativa, segundo o famoso jornal americano, é que esse desconforto gerado pelo grande volume de pessoas visitando os destinos aumente ainda mais durante a alta temporada de verão no Hemisfério Norte. É o que os especialistas do setor estão chamando de “turismo de vingança”, uma espécie de compensação pelo tempo perdido, sem viajar, durante os anos afetados pela pandemia.

Os bastidores dos negócios e as novidades e tendências que estão por trás da notícia

Diego e Renata. Crédito: tati Freitas

O advogado baiano Diego Ribeiro reuniu amigos para jantar especial nesta sexta-feira, na residência onde mora, em Salvador. Na ocasião, recebeu políticos, juristas e empresários ao lado da esposa, Renata Barretto de Araújo. Sócio do KNR Advogados Associados, Ribeiro é mestre em Ciências Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Portugal.

Roberto Oliva . Crédito: Divulgação

O empresário Roberto Oliva lançou nesta sexta-feira o Bahia Export, com o intuito de promover fóruns mensais para fomentar o diálogo e o incentivo à inovação, a fim de desenvolver os setores de logística, infraestrutura e transporte. Oliva é presidente da Intermarítima e da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP). “Precisamos recuperar o protagonismo da nossa região e o Bahia Export chega justamente para convocar todo o ecossistema ligado ao desenvolvimento do Estado e impulsionar a recuperação do tempo perdido”, afirma.

Rodrigo Sampaio. Crédito: Divulgação

Rodrigo Sampaio é quem assina o projeto do Urban Caminho das Árvores, empreendimento residencial que está sendo construído em Salvador. Com apenas quatro anos de experiência, o escritório do arquiteto vem se destacando ao projetar grandes empreendimentos na cidade, além de Ilhéus e Barra Grande.

Edinho Engel. Crédito: Elias Dantas

O chef Edinho Engel decidiu celebrar sua relação com o mar, em um jantar especial, no dia 16 de julho, no Restaurante Amado. Ao lado do também chef Danilo Fernandes, apresentará “Se Minas Tivesse Mar”, com menu em oito etapas. As reservas para o cardápio com ou sem harmonização já podem ser feitas pelo (71) 99231-4660.

Mario Dantas. Crédito: Divulgação