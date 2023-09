Cooperativismo com Transformação Social

Artigo. Crédito: Arte CORREIO

De acordo com uma pesquisa apresentada no final do ano passado da Atados, uma plataforma que conecta pessoas interessadas em trabalho voluntário com ONGs e instituições sem fins lucrativos, cerca de 70% dos brasileiros pretendem fazer mais trabalho voluntário do que antes da pandemia. Essa estatística reflete uma crescente conscientização sobre a importância de contribuir para a sociedade. No país, a causa da educação é a que possui maior aceitação da população, com 70% de apoio, seguida pelo meio ambiente, com 65%, que estão alinhadas aos princípios do cooperativismo e, consequentemente, à visão da Sicredi Expansão, que incorpora há anos essas questões em suas ações. Em 2022, por exemplo, mais de 40 projetos no Nordeste foram aprovados para receber recursos do Fundo Social da instituição financeira cooperativa.

Neste ano, não está sendo diferente. Além do Fundo Social continuar a beneficiar projetos sociais, a força da transformação social através do cooperativismo também pôde ser reforçada pelo projeto Costura Solidária, através da qual a instituição financeira cooperativa doou no dia 30 de junho quase mil peças de vestuário, incluindo roupas de cama, para instituições e comunidades em Recife, Maceió e Salvador. A ação integrada ao programa, que fez parte da programação do Dia de Cooperar, conhecido como Dia C, incentiva o empreendedorismo.

Contudo, sua gênese começou com a mobilização das costureiras que desempenham um papel fundamental nesta iniciativa em três das praças onde a Sicredi Expansão atua. Doze mulheres empreendedoras e com desejo de mudança foram capacitadas dentro da Creche Escola Maria de Nazaré, em Paulista (PE), no Instituto Guilherme Brandão, em Maceió (AL), e na Fundação Cidade Mãe, em Salvador (BA). Esse processo resultou na produção de 926 peças – que incluíam roupas femininas, colantes, bermudas de dança, calças de capoeira, lençóis e fronhas -, que foram distribuídas para diferentes locais.

Foram entregues como doação 360 kits de cama para o Hospital do Câncer, em Recife, e 40 kits de roupa de cama ao Lar Batista Marcolina Magalhães, em Maceió, no dia 30 de junho. Outras 526 peças de figurino foram entregues à Fundação Cidade Mãe, localizada na comunidade de Saramandaia, em Salvador, em 21 de julho. Desta forma, projetos sociais como o Costura Solidária não apenas impulsionam a renda dessas mulheres como contribuem para o desenvolvimento digno da comunidade ao promover união de forças e a solidariedade.

Essas iniciativas dentro de uma cooperativa envolvem diversas partes (associados, colaboradores voluntários e organizações sociais) e geram um movimento virtuoso que vai se ampliando para outras camadas da sociedade. Neste caso específico, essa construção foi feita com doações de vestuário e roupas de cama para instituições distintas, reverberando a força do cooperativismo naquele que consideramos o Dia C e beneficiando diversas outras pessoas. E tudo isso reflete o compromisso das cooperativas, e mais especificamente da Sicredi Expansão, com os princípios da união de esforços para o desenvolvimento das regiões beneficiadas.