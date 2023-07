Democrata: ou se é, ou não se é

Lula volta a defender ditador da Venezuela e diz que ‘democracia é conceito relativo’. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Enquanto o Brasil reafirma a força de sua democracia por meio da Justiça Eleitoral ao condenar à inelegibilidade de Bolsonaro por ele ter abusado do poder político na eleição do ano passado, o representante máximo do país, o presidente Lula, volta a defender o ditador venezuelano Nicolás Maduro. E para isso, o brasileiro mais uma vez faz uma declaração no mínimo infeliz: “O conceito de democracia é relativo”.



Não existe relatividade no conceito de democracia, como não existe meia gravidez. Existem realidades democráticas próprias de cada contexto histórico ou país. Mas sempre há características que evidenciam o caráter democrático ou ditatorial de um país ou político.

Na Grécia antiga, onde a ideia de um governo do povo nasceu, os escravos não tinham acesso a qualquer direito. Ao longo dos séculos, o conceito de igualdade de direitos e participação política se fortaleceu, e os governos foram aproximando países desse ideal, o poder absoluto do rei foi repartido em três, o direito a interferir nos destinos do país – por meio do voto, opiniões, ações, trabalho, etc. – foi ficando acessível a mulheres, negros, analfabetos, plebeus, ricos e pobres, casados, solteiros.

Atualmente, o que se vê no país vizinho, é sim uma autocracia, como dito em alto e bom som pelos presidentes do Chile (de esquerda) e do Uruguai (de direita) em recente evento que reuniu chefes de estado dos países da América do Sul em Brasília. E não é, ao contrário do que diz o presidente brasileiro, o número de eleições que provam o contrário. As características de uma ditadura estão todas presentes lá: imprensa amordaçada, Judiciário e Legislativo controlados pelo Executivo, importante parcela do poder civil dominado por militares. Eleições de fachada questionadas por observadores internacionais, perseguição, prisão e tortura de adversários e críticos. Algo parecido com o que ocorreu aqui no Brasil pela última vez entre 1964 e 1985 (e que, espera-se, não se repita mais).

Para se manter no poder, Bolsonaro fez de tudo: de redução artificial e eleitoreira do preço dos combustíveis a programas de crédito que quase quebram a Caixa Econômica Federal. Lula teve o mérito de montar provavelmente o mais amplo palanque desde a redemocratização em 1985. E justamente com a plataforma de defender a democracia ameaçada pelo golpismo de Bolsonaro.

Pode-se apontar que a democracia brasileira (e outras tantas por aí) é imperfeita ou incompleta. Mas aqui são vistas as características de um estado democrático. E é dever de Lula, como de todos os governos e democratas, atuar para ampliar e aperfeiçoar a democracia no país para além da igualdade do direito ao voto.

Meme da semana

É elementar, meu caro Watson, que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro renderia dezenas de memes. A turma do Notícias Paralelas fez troça com a situação e transformou o ‘ex-presidente ’mito’ na cantora Inês Legível. Não está dito qual o seu estilo, mas deve ser de sertanejo.

O brasileiro está ruim da cabeça e doente do pé

A informação é de estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a organização global de saúde pública Vital Strategies batizado de Covitel. Segundo o levantamento que analisou os impactos da pandemia, atualmente 56,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. A taxa chega a 68,5% na faixa etária com idade entre 45 e 54 anos e a 40,3% entre os mais jovens, com 18 a 24 anos.

Além disso, 10,3% da população têm diagnóstico médico de diabetes. Quando se trata de hipertensão arterial, 26,6% receberam o diagnóstico

Ainda segundo a pesquisa, menos da metade da população no Brasil (45,5%) consome verduras e legumes cinco vezes ou mais na semana. Por outro lado, refrigerantes e sucos artificiais são consumidos por 17,8% dos brasileiros cinco vezes ou mais vezes na semana. E apenas 31,5% dos brasileiros praticam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por semana.

Um total de 12,7% relatam ter recebido diagnóstico médico para depressão. Já o diagnóstico médico para ansiedade chegou para 26,8%. Quase um terço (31,6%) da população mais jovem de 18 a 24 anos, é ansiosa.

Por fim, 59,3% dos entrevistados afirmaram dormir o tempo recomendado para a idade.

Extração de água subterrânea muda rotação do planeta

Há muitos se diz que as guerras do futuro serão travadas para que um povo tenha acesso a fontes de água potável. O problema é saber se a humanidade não vai acabar antes desse estágio chegar. Isso porque o uso indiscriminado da água pelos engenhos humanos é um risco cada vez maior para o planeta.

Desde a virada do milênio que cientistas observam mudanças no eixo de rotação da Terra sem saber explicar os motivos. Desconfia-se de que essa alteração está associada à aceleração do derretimento das camadas de gelo e geleiras de montanhas, que provoca um desequilíbrio na distribuição da massa no planeta. A essa hipótese passou a se somar outra: a captação de quantidades colossais de água subterrânea para uso agrícola e doméstico.

A água é o principal recurso para a vida biológica. E também para a produção econômica. Para se fazer uma única folha de papel no tamanho A4, por exemplo, são necessários dez litros de água. Já um automóvel requer 400 mil litros Um litro de cerveja consome até 5 litros de água potável. Uma mera xícara de café gasta 130 litros de água em sua produção. Um litro de leite de leite é feito com a utilização de mil litros de água. E por aí vai.

Especialistas já alertavam sobre as consequências do excesso de uso de mananciais subterrâneos em volume maior do que a capacidade de reposição natural, tendo como um dos efeitos a possibilidade de o terreno desabar provocando a redução do espaço subterrâneo onde a água pode ser armazenada.

Agora, geofísicos perceberam a existência de uma relação entre a extração de água subterrânea e a inclinação do eixo do planeta. Segundo cálculos da Universidade Nacional de Seul, de 1960 a 2000, o total do esgotamento de reservas de água subterrânea no mundo mais que dobrou, para aproximadamente 75 trilhões de galões por ano. Interferindo diretamente no eixo rotacional.

