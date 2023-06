Espiritismo: espetáculo teatral sobre Allan Kardec volta a Salvador

A montagem teatral Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade volta a Salvador para apresentações este fim de semana, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, com duas sessões sábado (10) e duas no domingo (11), às 19h e 20h20.



Com mais de mil apresentações e meio milhão de espectadores, a montagem revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas.