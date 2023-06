Anitta canta na final da Champions League

Anitta vai levar o funk brasileiro para a final da Champions League neste sábado, 10. Ela faz o show de abertura da partida entre Manchester City e Inter de Milão, e divide a apresentação com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. Além dos dois, o DJ sueco Alesso também participa como convidado especial. Ele inclusive colaborou em 2017 com Anitta no single Is That for Me. Neste ano, a final do mais importante torneio de clubes da Europa ocorre no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, Turquia. "Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo. Você não vai querer perder isso", disse Anitta em convite da UEFA. De acordo com a cantora, em entrevista ao colunista do UOL, Lucas Pasin, os fãs podem esperar os principais hits, como ‘Envolver’, muita personalidade e diversão no palco. E ainda fez mistério. "Óbvio que vai ter um momentão de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando", declarou na mesma entrevista. A cerimônia será transmitida para mais de 200 países e territórios. Também dá para assistir no site uefa.com e no YouTube da entidade. Além do perfil da Uefa Champions League no TikTok.