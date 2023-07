Anitta chega de mãos dadas com Simone Susinna em evento de moda

A cantora Anitta e o ator italiano Simone Susinna fizeram uma aparição pública de mãos dadas, na noite deste sábado (8), em um prestigiado evento de moda da Dolce&Gabbana, na Italia. Susinna é conhecido por papeis marcantes no cinema, como o longa 365 Dias. O flagra já é um dos assuntos mais comentados da internet.



Anitta fará show no encerramento da Alta Moda, evento-superprodução de alta costura da D&G, na próxima terça-feira(11). Neste ano, a programação acontece na Puglia e foi iniciada na sexta-feira com show de Diana Ross. No ano passado, Anitta foi um dos destaques do evento, que teve celebridades como a cantora Mariah Carey e o jogador Robert Lewandowski.