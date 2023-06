Após demissão do SBT por defecar no camarim, Dudu Camargo se manifesta

Após a demissão do SBT por defecar no camarim da emissora, Dudu Camargo resolveu se manifestar através de suas redes sociais. Pela primeira vez desde a demissão após 15 anos da empresa, o apresentador atualizou a biografia de seu Instagram com uma frase "misteriosa".



"(O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender). Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim", alterou, referenciando um versículo bíblico.